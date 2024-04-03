NCOC опроверг информацию о разливе нефти в Каспийском море у месторождения Кашаган

АСТАНА /Trend/ - Информация о предполагаемой утечке нефти, сточных вод или других жидкостей на морском комплексе месторождения Кашаган в Каспийском море не была доказательно подтверждена.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в сообщении оператора месторождения North Caspian Operating Company N.V. (NCOC)

"Оператор Северо-Каспийского проекта, компания NCOC, осуществляет свою деятельность в рамках норм и стандартов, установленных в разрешениях на эмиссии, и оценок воздействия на окружающую среду. Информация о предполагаемой утечке нефти, сточных вод или других жидкостей на морском комплексе месторождения Кашаган 30 марта 2024 года, в 7:43 (GMT+5) или 2:43 (UTC), не была доказательно подтверждена", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, согласно снимкам, сделанным со спутников SENTINEL-1A 30 марта 2024 года и TerraSAR-X 2 апреля 2024 года, на территории Северного Каспия, в том числе на небольшом участке к северу от острова D месторождения Кашаган, наблюдалось природное явление. На других снимках, сделанных в последующие дни, такие явления уже отсутствовали.

"Указанный в публикации участок вблизи острова D был обследован, каких-либо разливов и утечек не обнаружено. Морские объекты компании NCOC работают в штатном режиме", - подчеркнули в NCOC.

Отметим, что в понедельник исполнительный директор в Центре эколого-правовой инициативы "Глобус" Галина Чернова сообщила, что в районе Кашаганского месторождения выявлен нефтяной разлив.

В качестве причин Чернова назвала случайную или аварийную утечку нефти при добыче, сброс производственных вод, содержащих нефтепродукты, которые должны сохраняться и вывозиться на сушу для утилизации, а также аварийную ситуацию с судами обслуживания.

По ее словам, площадь разлива составляла около 7 квадратных километров, пятно дрейфовало на север Каспийского моря.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!