АСТАНА /Trend/ - Казахстан ратифицировал протокол о продлении на 10 лет транзита российской нефти в Китай.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на Акорду, соответствующий закон о ратификации подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Так, соглашение между сторонами продлено до 1 января 2034 года. Стоимость транспортировки нефти составляет 2,1 доллара США за тонну и оплачивается в тенге на основании курса доллара США к тенге.

Согласно договору, Казахстан будет транспортировать через свою территорию ежегодно 10 миллионов тонн нефти.

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