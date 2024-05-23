Железнодорожные перевозки между Казахстаном и Китаем выросли на 14%

БАКУ /Trend/ - По итогам января-апреля объем перевозок железнодорожным транспортом между Казахстаном и Китаем достиг 10,1 миллиона тонн, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend.

При этом экспорт увеличился на 21%, достигнув 4,5 миллиона тонн.

Перевозки через пограничный переход Алтынколь — Хоргос выросли на 8% по сравнению с прошлым годом, достигнув 4,2 миллиона тонн, причем экспорт через этот переход увеличился на 42%, до 1,5 миллиона тонн.

Через станцию Достык было перевезено 5,9 миллиона тонн в обе стороны, что на 18% больше, чем в прошлом году. Экспорт через эту станцию вырос на 13%, достигнув трёх миллионов тонн.

Также напомним, что Казахстан намерен увеличить экспорт готовой продукции в Китай в 2,5 раза, как сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о готовности Китая импортировать сельскохозяйственную продукцию из Казахстана.