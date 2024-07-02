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Токаев встретил в аэропорту Астаны Си Цзиньпина

Казахстан Материалы 2 июля 2024 12:03 (UTC +04:00)
Токаев встретил в аэропорту Астаны Си Цзиньпина
Фото: Акорда

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщила пресс-служба Акорды.

В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. В знак искренней дружбы между народами Казахстана и Китая председателя Си Цзиньпина и членов официальной делегации приветствовали дети с флажками двух стран, исполнившие песню на китайском языке.

Программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

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