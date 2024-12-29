Казахстанская комиссия по расследованию авиакатастрофы близ Актау определила план работы

АСТАНА /Trend/ - Комиссия по расследованию авиационного проишествия близ Актау, возглавляемая министерством транспорта Казахстана, определила план работы.

Как передает Trend, об этом заявили в Минтранс Казахстана.

"Целью работы комиссии по расследованию министерства транспорта РК является установление причин авиационного происшествия и выработка рекомендаций по предотвращению подобных случаев в будущем.

Сегодня под председательством министра транспорта Марата Карабаева в штабе прошло совещание с участием всех 17 международных экспертов.

Комиссией был определен план работы. Так, Комиссия в полном составе посетит место происшествия, осмотрит ангар для сбора элементов воздушного судна и примет совместное решение по дате начала сбора элементов воздушного судна", - сообщили в ведомстве.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).