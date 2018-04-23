В Кыргызстане распределены обязанности вице-премьер-министров

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня в ходе рабочего совещания с членами правительства и руководителями административных ведомств страны рассказал об основных направлениях, координацией которых будут заниматься вице-премьер-министры. Об этом, как передаёт кыргызстанское информагентство «Кабар», сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

Так, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов будет курировать вопросы инвестиций, агропромышленного комплекса, реального сектора и регионального развития.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков возьмет на себя координацию деятельности правоохранительных органов, вопросы приграничного сотрудничества, чрезвычайных ситуаций, а также интеграции в рамках ЕАЭС и СНГ.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова будет курировать социальный блок страны.

Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров будет отвечать за финансово-экономические вопросы и фискальную политику.

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