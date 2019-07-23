Правительство Кыргызстана обсуждают вопросы легализации майнинга

Вопрос легализации деятельности майнинг-компаний должен решаться не в ущерб реальному сектору экономики и в соответствии с возможностями отечественной энергетики. Об этом заявил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.

«В правительстве есть понимание того, как стремительно развивается индустрия цифровых денег и имеющихся возможностей развития такого перспективного направления, как промышленный майнинг, с учетом низкой стоимости на электроэнергию в стране. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев неоднократно поднимал этот вопрос перед энергетиками и ставил задачу найти наиболее оптимальные пути легализации майнинга в Кыргызстане. Однако у прежнего руководства энергосектора либо полностью отсутствовало понимание этой сферы, либо такая деятельность намеренно замалчивалась или покрывалась ими», - сообщил Султаналиев.

При этом, ситуация, когда майнеры потребляют большой объем электроэнергии в ущерб реальному сектору экономики и возможностям энергетики, по мнению премьер-министра, конечно же, недопустима, добавил пресс-секретарь.

«На сегодня правительство нацелено на активизацию усилий по привлечению инвестиций, и всем известно, что одним из основных требований любого инвестора является стабильное энергоснабжение в нужном объеме. А майнинг-центры, как известно, отличаются высоким потреблением электроэнергии. И учитывая наступление периода маловодья, перед правительством стоит задача обеспечить максимально эффективное использование потенциала нашей энергосистемы. Поэтому те же, к примеру, 20 мегаватт мощности, которые запрашиваются майнинг-центрами, целесообразнее направлять на производственные объекты реального сектора экономики, где будут созданы сотни рабочих мест, выплачиваться налоги и отчисления. Ведь именно создание новых рабочих мест наряду с развитием производства и укреплением экспортного потенциала страны – главный приоритет работы правительства», - пояснил Адилет Султаналиев.

В продолжение он отметил, что к тому же при выработке предложений по вопросу систематизации отношений в сфере майнинга энергетикам нужно учитывать и нюансы, связанные с нестабильностью стоимости криптовалют, когда этот вид бизнеса не всегда бывает прибыльным, и идет постоянное увеличение расходов на обработку и хранение информации.

«По мнению премьер-министра, вопрос легализации майнинга требует глубокого изучения и в части соответствия деятельности таких компаний экологическим требованиям из-за выделения в атмосферу большого объема углекислого газа и тепла. Нужно предлагать безвредные для окружающей среды методы работы майнинговых центров и конкретные территории, где можно было бы их размещать. Более того, энергетики могут предложить крупным майнерам рассмотреть возможность их участия в проектах по вводу новых генерирующих мощностей в стране для дальнейшего эффективного взаимовыгодного сотрудничества», - дополнил он.

«Что касается действий Финпола, то он руководствуется законами и у него, насколько нам известно, есть вопросы относительно того, насколько законно завозилось в страну оборудование и уплачивались ли налоги с доходов. Следствие должно дать этому оценку.

Поэтому главой правительства перед энергетиками поставлена задача обеспечить глубокую проработку этого вопроса и инициировать открытое его обсуждение с участием всех заинтересованных сторон, чтобы найти наиболее оптимальное и выгодное для страны решение», - заключил Султаналиев.

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