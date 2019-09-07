На Иссык-Куле завершились совместные учения спецназа Кыргызстана и Казахстана

7 сентября 2019 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-На учебном центре «Эдельвейс» в Иссык-Кульской области состоялось закрытие двусторонних совместных специальных тактических учений подразделений специального назначения Кыргызстана и Казахстана «Аныракай-2019», сообщает Trend со ссылкой на Kabar который ссылается на пресс-службу Генштаба ВС КР.

В ходе учений, начавшихся 2 сентября, с личным составом были проведены теоретические и практические занятия по горной и тактико-специальной подготовке, военной топографии, организации связи с проведением радио тренировки и др.

Также, согласно плану учений, спецназовцы провели разведывательно-поисковые действия в ущелье Чон Кемин, в ходе которых сводные группы выявили временную базу незаконных вооруженных формирований (НВФ), а также отработали навыки стрельбы и организовали разведывательную засаду на путях выдвижения НВФ.

Основной целью проведенных учений ставились проверка готовности и отработка слаженности подразделений специального назначения при проведении совместных операций.

Учения “Аныракай” проводились в соответствии с Планом двухстороннего сотрудничества между оборонными ведомствами Кыргызстана и Казахстана. В этом году в них приняли участие около 300 военнослужащих двух государств, в 2018 году они проходили на территории Казахстана.

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