Россия окажет техпомощь Кыргызстану для создания системы маркировки товаров средствами идентификации в КР

В рамках визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Российскую Федерацию состоялась двусторонняя встреча вице-премьер-министра – министра экономики и финансов Кыргызстана Улугбека Кармышакова с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым, передает Trend со ссылкой на Kabar.

В ходе встречи Кармышаков и Мантуров детально обсудили широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества между странами, выразили обоюдную заинтересованность в наращивании объема взаимного товарооборота, создания совместных предприятий в целях продвижения кыргызской продукции в России.

По итогам переговоров подписано Соглашение между правительством Кыргызстана и России об оказании Российской Федерацией безвозмездной технической помощи КР в целях создания системы маркировки товаров средствами идентификации в КР.

Данным Соглашением предусматривается передача кыргызской стороне и полная адаптация информационной системы маркировки товаров, которая направлена на обеспечение прослеживаемости отдельных групп товаров, а также на борьбу с контрафактными и контрабандными товарами.