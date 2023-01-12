Объем денежных переводов в Кыргызстан незначительно возрос

БАКУ /Trend/ - В ноябре 2022 года денежные переводы в Кыргызстан увеличились на 3 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года (232,3 миллиона долларов) - до 239,3 миллиона долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Национального банка Кыргызстана.

По данным регулятора, Россия заняла первое место среди стран мира по объему денежных переводов в Кыргызстан в ноябре прошлого года (223,8 миллиона долларов).

На втором месте по этому показателю в указанном месяце США - 4,1 миллиона долларов, далее следует Турция - 2,6 миллиона долларов.

Следует также отметить, что в ноябре 2022 года объем отправленных денежных средств из Кыргызстана составил 142,8 миллиона долларов.