Парламент Кыргызстана одобрил ратификацию соглашения с Азербайджаном в области миграции

БИШКЕК/Trend/ - Комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана одобрил во втором чтении законопроект о ратификации соглашения с Азербайджаном о сотрудничестве в области миграции.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на кыргызский парламент.

Соглашение направлено на улучшение взаимодействия и регулирование ключевых вопросов в миграционной сфере между двумя странами.

В частности, оно позволит повысить качество статистических данных, создать условия для оперативного взаимодействия по вопросам пребывания граждан Кыргызстана в Азербайджане, а также ускорить обмен информацией по вопросам трудовых мигрантов.

Напомним, что соглашение между было подписано 24 апреля этого года между Правительством Азербайджана и Кабинетом министров Кыргызстана в Баку в рамках государственного визита Президента Садыра Жапарова в Азербайджан.