Китайская компания намерена построить в Таджикистане промышленный парк

БАКУ /Trend/ - Китайская горнодобывающая компания Tibet Everest Resources планирует строительство промышленного парка в Таджикистане, передает Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

По ее данным, проект намерено реализовать дочернее предприятие Tibet Everest Resources - Tazhong Mining Ltd, которое сосредоточится на переработке цветных металлов.

"Строительство промпарка позволит ускорить процесс модернизации промышленного сектора Таджикистана. Кроме того, более 10 тысяч человек будут обеспечены рабочими местами", - говорится в сообщении Tibet Everest Resources.

Отметим, что в 2021 году китайские компании инвестировали более 211 миллионов долларов в экономику Таджикистана, что составляет примерно 62 процента всех прямых иностранных инвестиций в страну.