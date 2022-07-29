В Таджикистане обнародовали рост инфляции по итогам I полугодия 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года инфляция в Таджикистане составила 4,1 процента, что на 0,2 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года (3,9 процента).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Национального банка Таджикистана.

По данным регулятора, рост инфляции обусловлен в основном повышением цен на продовольственные товары на 7 процентов и на непродовольственные товары - на 2,3 процента.

"Годовая инфляция в Таджикистане в июне 2022 года достигла 8,3 процента, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7 процента", - говорится в сообщении.

Ранее Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозировал, что уровень инфляции в Таджикистане по итогам 2022 года составит 11,5 процента из-за ослабления национальной валюты, динамики роста мировых цен на сырье и логистических проблем.