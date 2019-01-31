Посол Туркменистана в Румынии приступил к своим обязанностям

АШХАБАД /Trend/ - В Бухаресте состоялась церемония вручения верительных грамот посла Туркменистана Аннамаммет Аннаева президенту Румынии Клаусу Йоханнису (Klaus Iohannis), сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.
Дипломат подтвердил заинтересованность туркменской стороны в дальнейшем продвижении и развитии двусторонних отношений между Туркменистаном и Румынией.
В мероприятии приняли участие советник президента Румынии по политическим вопросам Богдан Ауреску, государственный секретарь МИД Румынии Дануц Себастиан Некулаеску.
Отметим, что Туркменистан и Румыния договорились активизировать политико-дипломатические усилия по подписанию в перспективе политической декларации о создании транспортно-транзитного коридора Каспий - Черное море.
Ожидается, что Констанца может стать пунктом перевалки в ЕС грузов, транспортируемых из туркменского порта Туркменбаши, а также из Казахстана и Узбекистана в контексте обеспечения доступа товаров из Туркменистана и других центральноазиатских стран на европейские рынки.
(Автор: Гусейн Гасанов)
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