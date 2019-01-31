Посол Туркменистана в Румынии приступил к своим обязанностям

31 января 2019 09:10 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Бухаресте состоялась церемония вручения верительных грамот посла Туркменистана Аннамаммет Аннаева президенту Румынии Клаусу Йоханнису (Klaus Iohannis), сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Дипломат подтвердил заинтересованность туркменской стороны в дальнейшем продвижении и развитии двусторонних отношений между Туркменистаном и Румынией.

В мероприятии приняли участие советник президента Румынии по политическим вопросам Богдан Ауреску, государственный секретарь МИД Румынии Дануц Себастиан Некулаеску.

Отметим, что Туркменистан и Румыния договорились активизировать политико-дипломатические усилия по подписанию в перспективе политической декларации о создании транспортно-транзитного коридора Каспий - Черное море.

Ожидается, что Констанца может стать пунктом перевалки в ЕС грузов, транспортируемых из туркменского порта Туркменбаши, а также из Казахстана и Узбекистана в контексте обеспечения доступа товаров из Туркменистана и других центральноазиатских стран на европейские рынки.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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