Посольство Туркменистана в Баку организовало велопробег (ФОТО)

13 апреля 2019 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках ежегодно проводимых в Туркменистане с 5 апреля по 5 мая физкультурно-спортивных и культурно-оздоровительных акций «Здоровье и счастье», приуроченных к отмечаемому 7 апреля Всемирному дню здоровья, 13 апреля посольство Туркменистана в Баку организовало массовый велопробег, сообщает в субботу Trend.

Маршрут велопробега пролегал по специально отведенной велосипедной дорожке в одном из живописных и красивых уголков на территории Бакинского приморского бульвара.

Велопробег стартовал на Площади Государственного флага и финишировал у здания Азербайджанского музея ковра.

В спортивном мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, туркменской диаспоры, студенческой молодежи, жители Баку - поклонники велосипедного спорта.

Цель велопробега - развитие спорта как одной из целей устойчивого развития и пропаганды здорового образа жизни.

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