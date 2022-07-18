Туркменистан инициировал создание новых региональных транспортных коридоров

БАКУ /Trend/ - Состоялась рабочая встреча представителей государственных структур по транспорту Туркменистана, Ирана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Турции по вопросам создания транспортных коридоров в рамках деятельности Организации экономического сотрудничества.

Данная встреча является первым заседанием рабочей группы, нацеленной на создание международных транспортных коридоров по направлениям Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Иран и Таджикистан-Узбекистан-Туркменистан-Иран-Турция.

Соответствующую инициативу выдвинула туркменская сторона для укрепления экономических связей в регионе ОЭС, а также развития всех видов транспорта в международных комбинированных грузовых перевозках.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили целесообразность создания единого реестра опасных грузов, пунктов КПП, карт автомобильных и железнодорожных путей.