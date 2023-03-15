В Туркменистане назвали темпы роста производства по итогам 2 месяцев 2023 г.

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане в январе - феврале 2023 года выросли показатели производства продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Атдаев на заседании правительства, передает Trend со ссылкой на туркменские СМИ.

По его словам, в отчетный период по Министерству торговли и внешне­экономических связей темпы роста производства продукции достигли 105,6 процента, а по общему объёму товарооборота - 106,6 процента в годовом исчислении.

Кроме того, он отметил, что в январе - феврале 2023 года по Союзу промышленников и предпринимателей темпы роста производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции достигли 139,5 процента, а промышленной продукции – 105,3 процента в годовом исчислении.

Отметим, что в связи с нарастающей динамикой строительства производственных и социальных объектов в Туркменистане одной из важнейших отраслей экономики становится промышленность, которой придается немаловажное значение в реализации программ импортозамещения и наращивании экспортного потенциала государства.