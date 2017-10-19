Президент Ирана принял делегацию Узбекистана

ТАШКЕНТ /Trend/ - Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 18 октября была принята президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.

Министр передал слова теплого приветствия и искреннего уважения руководителя Узбекистана Шавката Мирзияева главе государства и народу Ирана.

В ходе состоявшейся беседы, по данным МИД Узбекистана, обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Подчеркивалось, что состоявшиеся 11 сентября 2017 года в Астане переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзияева и президента Ирана Хасана Рухани позволили определить пути расширения узбекско-иранских связей в различных областях.

Состоялся также обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной политики.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Хазар Ахундов)