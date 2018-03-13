Безвизовый режим между Узбекистаном и Таджикистаном ещё не вступил в силу

13 марта 2018 17:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Граждан Узбекистана и Таджикистана не пропускают через межгосударственную границу без оформленных документов, так как соглашение между двумя странами еще не вступило в силу и требует ратификации.

Об этом сообщает таджикское агентство ТаджикТА со ссылкой на МИД Узбекистана.

Отмечается, что после подписания межправительственного соглашения «О взаимных поездках граждан», которое состоялось в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан, многие граждане двух государств устремились на контрольно-пропускные пункты на таджикско-узбекской границе в надежде попасть без визы на территорию соседней страны.

Однако пока без оформления соответствующей визы пограничники никого не пропускают.

«Действительно, подписанное 9 марта в Душанбе вышеназванное соглашение предусматривает пропуск граждан двух стран на территории друг друга без оформления визы сроком до одного месяца. Однако соглашение еще предстоит ратифицировать парламентами двух стран. Только после обмена грамотами о ратификации соглашения оно вступает в силу», — сообщил источник агентства во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана.

Ратификация соглашения и обмен грамотами, по его данным, состоятся в течение примерно месяца, хотя в соглашении подчеркнуто, что стороны подготовят необходимые документы в течение не менее трех месяцев.

Пока граждане двух государств, проживающие в приграничных районах Таджикистана и Узбекистана, имеют право без оформления визы посетить территории друг друга в течение пяти суток.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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