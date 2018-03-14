Названы сроки начала поставок таджикской электроэнергии в Узбекистан

14 марта 2018 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Таджикистан планирует увеличить объем экспорта электроэнергии за счёт начала поставок в Узбекистан с апреля нынешнего года. Об этом в среду сообщают таджикские СМИ.

Как сообщается, с увеличением проточности воды на реке Вахш и подъема уровня водохранилища Нурекской ГЭС, появится возможность увеличить производство электроэнергии для полного удовлетворения внутренней потребности и экспорта излишек в соседние страны, в том числе Узбекистан и Афганистан.

Согласно информации, Таджикистан в текущем году также планирует увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан на 200 миллионов киловатт-часов.

По данным энергосектора страны, Таджикистан в прошлом году экспортировал в Афганистан 1,304 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Согласно договоренностям в текущем году этот показатель планируется увеличить до 1,5 миллиарда киловатт-часов.

«Таджикская электроэнергия, в основном потребляется провинцией Пули Хумри и Кабулом. Зимой, с одобрения правительства республики, экспорт осуществляется в объеме 50 мегаватт в провинцию Кундуз, хотя афганская сторона просила увеличить этот показатель в указанный период», - отметил тогда глава Минэнерго.

Ранее сообщалось о договоренности по вопросу экспорта таджикской электроэнергии в Узбекистан. Речь идет об экспорте электроэнергии в объеме до 1,5 миллиард киловатт-часов. Однако, подробности сделки, в том числе касающиеся сроков начала поставок и стоимости не раскрываются.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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