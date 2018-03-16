Узбекистан планирует стать одним из лидеров мировой туриндустрии

16 марта 2018 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан поставил перед собой цель занять одно из лидирующих мест в мировой туристической индустрии. Об этом, как сообщают в пятницу узбекские СМИ, сказал посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов на презентации туристического потенциала страны в посольстве.

«Цель для Узбекистана сейчас — завоевание одной из лидирующих позиций в современной туристической индустрии. Для этого в Узбекистане имеются все необходимые условия и ресурсы», — сказал посол.

Среди факторов, способствующих развитию отрасли, он назвал богатые природные и климатические ресурсы, современную туристическую инфраструктуру, а также наличие богатейшего культурного и исторического наследия – более 7 тысяч архитектурных и археологических памятников, сказал Ашрафханов, пишет РИА Новости.

По его словам, в связи с этим власти Узбекистана предпринимают беспрецедентные шаги для привлечения крупных инвестиций в туристическую инфраструктуру и туристическую индустрию.

Также посол отметил, что туристы из России являются для Узбекистана «стратегическими», и власти страны уделяют большое внимание вопросу их привлечения.

В 2018 году, согласно прогнозам Государственного комитета по развитию туризма, Узбекистан посетит до четырёх миллионов туристов, что на 30 процентов больше показателя прошлого года.

Напомним, что ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил упростить порядок регистрации иностранных туристов.

С 1 июля в Узбекистане должны быть внедрены электронные визы. Президент поручил завершить внедрение электронных виз в установленные сроки, дополнительно упростить систему с изучением мирового опыта и облегчить порядок посещения страны туристами.

В 2017 году в стране начали функционировать более 100 гостиниц с общим номерным фондом 1 355 мест. Около 130 предпринимателей получили лицензии на осуществление туроператорской деятельности.

(Автор: Фикрет Долуханов)

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