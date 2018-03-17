Узбекистан и Великобритания расширяют военное сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Великобритания подписали меморандум о международном военном сотрудничестве.

Документ был подписан во время встречи министра обороны Узбекистана генерал-майора Абдусалома Азизова с послом Великобритании в Узбекистане Кристофером Алланом.

Об этом в субботу сообщают узбекские СМИ.

Соглашение предусматривает сотрудничество оборонных ведомств в сфере военного образования, подготовки военных кадров, а также обучение английскому языку, проведение совместных тренингов, участие военнослужащих Узбекистана в различных учениях вооруженных сил Великобритании в качестве наблюдателей, обмен опытом по праву вооруженных конфликтов.

На встрече обсуждались текущее состояние дел и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области обороны.

Кристофер Аллан отметил тенденцию динамичного развития в последние годы сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран в военной и военно-технической сферах.

Посол подчеркнул, что важной частью двусторонних межгосударственных взаимоотношений также является реализация мероприятий, указанных в Плане двустороннего военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран, подписанном в январе 2018 года.

План сотрудничества включает в себя мероприятия, направленные на обмен опытом по различным вопросам военного строительства, обучение военнослужащих вооруженных сил Узбекистана в высших военных образовательных учреждениях Великобритании, на привлечение специалистов вооруженных сил Великобритании для проведения лекций и семинаров в академии и других высших военных образовательных учреждениях Узбекистана, на обмен визитами делегаций оборонных ведомств двух стран, опытом в сфере военной медицины, а также на проведение совместных учений и тренингов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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