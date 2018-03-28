ТПП Узбекистана совместно с ПРООН проводят опрос предпринимателей

28 марта 2018 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Торгово-промышленная палата (ТПП) Узбекистана совместно с Программой развития ООН и Сенатом (верхней палатой) парламента Узбекистана проводят онлайн опрос среди предпринимателей об условиях ведения бизнеса в стране.

Сообщается, что проведение опроса нацелено на выявление проблем и барьеров, с которыми сталкиваются предприниматели в ходе своей деятельности, в частности, в регионах страны. На основании результатов опроса будут подготовлены рекомендации для правительства, ответственных министерств и ведомств, госорганов на местах по улучшению деловой среды в Узбекистане.

Предприниматели, осуществляющие свою деятельность в Узбекистане, приглашаются принять участие в опросе, пройдя по ссылкам на сайте ТПП и ответив на вопросы.

Напомним, что в рейтинге Всемирного банка «Doing Business-2018», оценивающем условия ведения бизнеса в стране, Узбекистан занял 74 место среди 190 стран. Несмотря на улучшившиеся позиции Узбекистана по сравнению с отчетом «Doing Business-2017», остаются сферы, нуждающиеся в совершенствовании.

Опрос продлится до 1 апреля 2018 года.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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