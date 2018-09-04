Спецслужбы Узбекистана пресекли попытку контрабанды 5,3 млн долларов в Кыргызстан

4 сентября 2018 10:37 (UTC+04:00)

Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана пресекли попытку контрабанды в Кыргызстан 5,3 миллиона долларов, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на телеканал "Узбекистан 24".

Оперативные сотрудники управления Службы госбезопасности по Андижанской области задержали трех жителей одного из районов, граничащих с Кыргызстаном. На автомобиле они пытались незаконно перевезти в соседнюю страну 5,3 миллиона долларов.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. За контрабанду крупной суммы наличной валюты задержанным грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турецкая компания завод по производству металлоконструкций в Узбекистане
Узбекистан 3 сентября 20:28
Узбекистан ввел новшества для таджикских пассажирских и грузовых поездов
Таджикистан 3 сентября 20:02
В июле 2018 года Турцию посетили свыше 150 тысяч туристов из стран Центральной Азии
Туризм 3 сентября 19:14
Кыргызстан поддерживает реализацию туристического пакета, охватывающую Турцию, Азербайджан и Казахстан
Кыргызстан 3 сентября 19:10
Узбекистан и Китай приступили к доставке грузов в Афганистан по новому коридору
Узбекистан 3 сентября 18:51
Президент Франции принял верительные грамоты от посла Узбекистана
Узбекистан 3 сентября 17:37
Лента новостей
SOFAZ огласил поступления от крупнейшего нефтяного проекта Азербайджана
Энергетика 11:06
В Индии около 50 тысяч человек оказались отрезанными от мира из-за ливней
Другие страны 11:02
Минфин Беларуси проведет аукцион по продаже гособлигаций
Беларусь 09:55
В Британии произошло возгорание в начальной школе
Европа 09:54
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 73 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:45
Истребитель ВВС Индии потерпел крушение на северо-западе страны
Кыргызстан 09:29
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 300 млн манатов
Бизнес 09:28
В Греции моряки, требующие повышения зарплаты, на сутки продлили забастовку
Европа 09:26
Западные разведслужбы зафиксировали передачу Ираном оружия в Ливан
Политика 09:23