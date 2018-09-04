Спецслужбы Узбекистана пресекли попытку контрабанды 5,3 млн долларов в Кыргызстан

Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана пресекли попытку контрабанды в Кыргызстан 5,3 миллиона долларов, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на телеканал "Узбекистан 24".

Оперативные сотрудники управления Службы госбезопасности по Андижанской области задержали трех жителей одного из районов, граничащих с Кыргызстаном. На автомобиле они пытались незаконно перевезти в соседнюю страну 5,3 миллиона долларов.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. За контрабанду крупной суммы наличной валюты задержанным грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

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