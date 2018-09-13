Узбекистан намерен перерабатывать весь объем собранного хлопка‍ в стране

13 сентября 2018 16:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан намерен к 2020 году перерабатывать весь объем собранного хлопка‍ в стране. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросу усиления поступлений в государственный бюджет, передают в четверг узбекские СМИ.

По словам главы государства, в 2019 году кластерный принцип производства хлопка в Узбекистане охватит 51 процентов всех хлопковых полей. В республике будет перерабатываться до 78 процентов заготовленного хлопкового волокна.

Отметим, что ежегодно в Узбекистане производится около 3,5 миллиона тонн хлопка-сырца и 1-1,2 миллиона тонн хлопкового волокна. Около 40 процентов выработанного хлопка-волокна экспортируется.

Согласно данным официальной статистики, экспорт хлопка-волокна из Узбекистана в 2017 году снизился на 25,2 процента до 477 тысяч тонн. При этом его доля в структуре экспорта упала до 3,4 процента, а производство снизилось до 951,9 тысячи тонн.

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