В Ташкенте состоялся узбекско-корейский бизнес-форум

12 октября 2018 07:19 (UTC+04:00)

11 октября в Ташкенте состоялся узбекско-корейский бизнес-форум. Об этом сообщает пресс-служба ТПП Узбекистана.

В форуме принял участие делегация деловых кругов Республики Корея во главе с председателем компании Evergreen Motors Co., Ltd. Ким Чанг Кеоном и председателем Корейской ассоциации малого и среднего бизнеса Ким Ёнг Гу.

В составе делегации из Республики Корея вошли порядка 70 представителей и руководителей компаний и организаций таких отраслей, как торговля, транспорт, логистика, строительство, металлургия, автомобилестроение, электротехническая, текстильная, а также пищевая промышленности и туризм.

В общей сложности в работе мероприятия приняли участие 150 представителей деловых кругов двух стран.

Южнокорейские бизнесмены получили возможность обсудить развитие кооперационных связей посредством встреч в форматах B2B и B2G.

Накануне, 10 октября корейская делегация также посетила Республику Таджикистан с целю участия в трёхстороннем форуме, объединяющий деловые круги Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и Республики Корея в г. Душанбе.

Предложения о новом 3-х стороннем формате сотрудничества между Узбекистаном-Таджикистаном и Южной Кореей обсуждены во время проведения деловых мероприятий, состоялся обмен мнениями о привлечении современных технологий и капитала корейских компаний для реализации узбекско-таджикских инвестиционных проектов.

В ходе мероприятия проведены трехсторонние встречи и переговоры в формате B2B, а также организовано посещение промышленных предприятий.

12 октября корейская делегация также планирует посетить СЭЗ «Ангрен» и другие промышленные предприятия, а также ознакомиться с туристическом потенциалом Ташкента, и также будут организован ряд двухсторонних встреч.

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