В Узбекистане с первого ноября на 10% увеличат зарплаты, пенсии и стипендии

13 октября 2018 22:40 (UTC+04:00)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 октября подписал указ о повышении с 1 ноября размеров заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, а также пенсий, стипендий и пособий в среднем на 10%, сообщают узбекские СМИ.

Новые минимальные размеры:

заработной платы — 202730 сумов в месяц (сейчас — 184300 сумов);
пенсии по возрасту и пособия инвалидам с детства — 396500 сумов в месяц (360460);
пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, — 243300 сумов в месяц (221190).

Хозрасчетным предприятиям и организациям предписано производить повышение размеров зарплаты за счет повышения эффективности производства и снижения затрат труда.

До этого минимальный размер зарплаты повышался 15 июля 2018 года, тогда повышение составило в среднем 7%.

Ранее Государственный комитет по статистике сообщил, что цены на товары и услуги в сентябре повысились на 1,8%, с начала года - на 8,1%.

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