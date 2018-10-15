Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с РФ о строительстве АЭС

15 октября 2018 21:47 (UTC+04:00)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением от 13 октября утвердил соглашение между правительствами Узбекистана и России о сотрудничестве в строительстве на территории Узбекистана атомной электростанции. Об этом «Газете.uz» сообщил источник в правительстве.

Документ был подписан 7 сентября в Москве премьер-министрами двух стран по итогам 19-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Соглашение предусматривает сотрудничество по проектированию и строительству АЭС в составе двух энергоблоков на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 1,2 ГВт.

Ранее сообщалось, что потенциальной площадкой для строительства АЭС выбрана местность возле озера Тудакуль на границе Навоийской и Бухарской областей.

На 18−19 октября запланирован официальный визит в Узбекистан президента России Владимира Путина.

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