В Узбекистане за сутки выявлено 312 больных с коронавирусом, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Минздрава, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

По состоянию на 4 июля на 23:30 число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 9708. За последние семь часов было обнаружено 97 новых инфицированных.

"Из новых случаев 6 были среди граждан в карантинном центре, 58 в Ташкенте (27 – в карантине, 31 – среди населения), 26 – в Ташкентской области (10 – в карантине, 16 – среди населения), 6 – в Навоийской области и 1 – в Кашкадарьинской области (все в карантине)", – отметили в министерстве.

Напомним, что сегодня в стране скончались два пациента с коронавирусом – 35-летняя женщина из Бухарской области и 65-летний мужчина из Ташкента.

Кроме того, сегодня был опубликован новый список чартеров для вывоза соотечественников из-за границы с 6 по 19 июля. Всего будет 19 рейсов.