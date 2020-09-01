Узбекистан постепенно откроет международное сообщение с другими странами

Специальная республиканская комиссия Узбекистана по борьбе с коронавирусом утвердила временную инструкцию о порядке выполнения регулярных международных рейсов в период пандемии, передает Trend со ссылкой на "Gazeta.uz".

Как отмечается в сообщении, соответствующим органам поручено принять меры по постепенному восстановлению всех видов международных рейсов (авиа, ж/д и автодорожных) путем переговоров с зарубежными странами.

Согласно временной инструкции, которая вступает в силу с 1 сентября, приостанавливается практика выдачи разрешений туроператорам и авиакомпаниям на организацию чартерных рейсов с размещением иностранцев в гостиницах на платной основе. При этом ранее выданные разрешения будут действовать до 1 октября.

Кроме того, транспортным средствам, зарегистрированным в соседних странах и временно ввезенным в страну, разрешено выезжать с территории Узбекистана, а для зарубежных стран срок возврата автомобилей продлен до 1 ноября.

С 1 сентября снимаются ограничения на въезд-выезд автомобилей через пропускные пункты между Узбекистаном и Кыргызстаном в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, и будет введен следующий порядок:

-лица, находившиеся в Кыргызстане последние 14 дней или имеющие справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус в течение последних 72 часов, не подлежат карантинному контролю при въезде в Узбекистан;

-граждане Узбекистана, выехавшие из Кыргызстан и находящиеся только на территории этой страны, не подлежат карантинному контролю по возвращении в республику;

-во всех остальных случаях лица, въезжающие в Узбекистан, подлежат карантинному контролю в установленном порядке.

Как мы писали ранее, в рамках смягчения карантинных мер в Узбекистане с 5 сентября начнут работу театры, кинотеатры, общепит начнет принимать посетителей внутри заведений, возобновятся религиозные службы.