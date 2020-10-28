ВВП Узбекистана вырастет на 5% в 2021 – проект бюджета

Правительство Узбекистана ожидает, что экономика страны в 2021 году вырастет на 5% по сравнению с 2020 годом. Об этом говорится в комментарии Министерства финансов к проекту закона «О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год», передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В комментарии отмечается, что рост промышленного производства в 2021 году ожидается на уровне 5,8%, сельского хозяйства – 2,7% и оказанных услуг - 6,4%.

В документе подчеркивается, что инфляция в стране будет снижаться и в 2021 году составит на уровне 10%.