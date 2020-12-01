В Узбекистане будут субсидировать перевозку пассажиров между городами.

Об этом стало известно по итогам совещания по развитию регионального транспорта, которое сегодня провел Шавкат Мирзиёев, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Планируется ввести субсидирование деятельности по перевозке пассажиров исходя из расстояния между населенными пунктами и числа пассажиров на маршруте. В связи с этим министерствам финансов и транспорта поручено совместно разработать порядок возмещения части расходов предприятий-перевозчиков, обслуживающих внутрирайонные маршруты. Со следующего года эта новая система будет внедрена (после апробации) в одном из районов каждого региона.