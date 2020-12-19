Глава МИД Узбекистана провел совещание с главами дипломатических представительств страны за рубежом

19 декабря 2020 года Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов провел совещание с главами дипломатических представительств Узбекистана за рубежом, посвященное проделанной работе в приоритетных сферах внешнеполитической деятельности и экономической дипломатии в текущем году, а также планам на предстоящий 2021 год, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

В выступлении Министра была всесторонне проанализирована деятельность центрального аппарата МИД и загранучреждений в свете задач, вытекающих из поручений Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, целей, закрепленных в «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах» и в Государственной программе по ее реализации в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики».

Отмечалось, что в текущем году, несмотря на сложную обстановку, обусловленную пандемией коронавирусной инфекции, удалось сохранить положительную динамику международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности. Состоялись официальные визиты Президента Республики Узбекистан в Турецкую Республику и Российскую Федерацию, переговоры в формате видеоконференции с руководителями ряда иностранных государств, заседания международных организаций. Последовательно реализуется «Дорожная карта» по продвижению международных инициатив Главы Узбекистана на 75-сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Всесторонне развивается взаимодействие в рамках международных и региональных структур, в частности, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Отмечены также позитивные результаты председательства Узбекистана в СНГ в текущем году.

Продолжалась активная дипломатическая работа по всемерной поддержке Афганистана посредством оказания содействия проведению межафганских переговоров и реализации социально-экономических проектов в этой стране.

В условиях продолжающейся пандемии коронавируса и введенных многими странами ограничительных мер особое внимание уделялось продвижению торгово-экономического взаимодействия с зарубежными партнерами, качественной проработке и реализации совместных инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности, определению новых точек роста сотрудничества.

Подробно рассмотрены вопросы защиты законных прав и интересов граждан Республики Узбекистан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, укрепления и расширения связей с соотечественниками. МИД совместно с другими министерствами и ведомствами Узбекистана, и иностранными партнерами организована слаженная работа по возвращению на Родину около 500 тыс. сограждан. Более 60 тыс. гражданам Республики Узбекистан за рубежом, оказавшихся в сложных материальных условиях, через посольства и консульские учреждения оказана безвозмездная помощь в виде предоставления финансовых средств, обеспечения жильем и питанием.

По итогам совещания перед Центральным аппаратом и загранучреждениями поставлены конкретные задачи по активному продвижению международных инициатив Президента Шавката Мирзиёева на мировой арене, укреплению взаимовыгодного сотрудничества с государствами дальнего и ближнего зарубежья, наращиванию конструктивного партнерства с международными и региональными институтами, осуществлению проактивной экономической дипломатии, расширению культурно-гуманитарных обменов, а также по другим приоритетным направлениям.