Узбекистан вновь продлил ограничения на авиасообщение с рядом стран

Узбекистан продлил ограничения на международные авиарейсы (въездные, выездные и транзитные) с Великобританией, Италией, Германией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами и ЮАР до 1 марта, говорится в решении Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом с учётом сохранения сложной эпидемиологической ситуации в этих странах, передает Trend со ссылкой на "Газету.uz".

Ранее ограничения вводились с 21 декабря по 10 января, а затем продлевались до 1 февраля. В предыдущий раз в список стран, с которыми приостановлено авиасообщение, не вошла Германия, но спецкомиссия в своём последнем сообщении вновь включила эту страну.

Напомним, что гражданам названных стран и лицам без гражданства, постоянно проживающим в этих государствах, а также гражданам третьих стран, посещавшим указанные государства в течение последних 14 дней, запрещён въезд в Узбекистан в период действия ограничения.

Граждане Узбекистана и лица без гражданства, находившиеся в течение последних 14 дней в этих странах и въезжающие в Узбекистан через третьи страны, подлежат 14-дневному карантину в карантинном центре или в отеле.