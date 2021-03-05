Казахстан и Узбекистан активизируют сотрудничество в перспективных областях здравоохранения

Узбекистан 5 марта 2021 22:27 (UTC+04:00)
Казахстан и Узбекистан активизируют сотрудничество в перспективных областях здравоохранения

Сегодня в рамках рабочего визита в Республику Узбекистан заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов встретился с Премьер-Министром Республики Узбекистан Абдулла Ариповым, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы укрепления казахстанско-узбекского сотрудничества в сфере здравоохранения, образования и науки. Состоялся обмен мнениями о текущей эпидемиологической ситуации в странах, было отмечено о важности реализации принятых мер по борьбе с новой инфекцией COVID-19. Достигнута договоренность о выработки совместных эффективных мер по оперативному реагированию и взаимодействию на случай эпидемии и пандемии.

В ходе встречи стороны пришли к единому мнению о необходимости активизации сотрудничества в перспективных областях здравоохранения, в таких как оказание высокотехнологической помощи, санитарно-эпидемиологическое благополучие, включая вакцинопрофилактику, налаживание взаимодействия по внедрению информационных технологий, фармации, в том числе проработка создания кооперационных проектов в фармацевтической промышленности, оказание услуг по вопросам медицинского здравоохранения и др.

Достигнута договоренность расширить совместные проекты в области высоких технологий и активизировать сотрудничество двух стран в сфере непрерывного медицинского образования, расширения академической мобильности между студентами и педагогами медицинских образовательных учреждений, налаживания взаимодействия по разработке и внедрению актуальных совместных научных проектов и др.

В ходе беседы заместитель Премьер-Министра Казахстана предложил рассмотреть возможность открытия филиалов казахстанских вузов в Узбекистане, а также начать обмен опытом между президентскими школами двух государств и, в целом, активизировать сотрудничество в образовательной сфере.

По итогам встречи Ералы Тугжанов выразил признательность Премьер-Министру Узбекистана за теплое гостеприимство и пригласил узбекскую сторону посетить с ответным визитом Казахстан.

Напомним, вчера с двухдневным визитом казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Ералы Тугжановым прибыла в Ташкент.

Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов и заместитель Премьер-Министра Республики Узбекистан Бехзод Мусаев обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию в Казахстане и Узбекистане, а также дальнейшие совместные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Между министерствами здравоохранения Казахстана и Узбекистана было подписано Соглашение о сотрудничестве.

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