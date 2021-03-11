ЦБ Узбекистана сохранил основную ставку на уровне 14%

Правление Центрального банка 11 марта 2021 года приняло решение сохранить основную ставку без изменений, на уровне 14% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания правления, передает Trend со ссылкой на "Газету.uz"

«Данное решение принято в целях продолжения текущего курса денежно-кредитной политики, направленного на достижение промежуточного целевого показателя инфляции ниже 10% в годовом выражении в 2021 году и устойчивое восстановление экономической активности, а также создания условий для снижения инфляционных ожиданий», — говорится в релизе.

Инфляция и инфляционные ожидания

В январе-феврале 2021 года уровень инфляции незначительно ускорился и составил 11,6% и 11,4% соответственно, под влиянием сезонных факторов и роста цен на продовольствие, отметили в Центробанке.

Наибольший вклад в общую инфляцию по-прежнему вносит рост цен продовольственных товаров. Годовой рост цен данной группы оставался значительно выше общего уровня и составил 14,6%, увеличив общую инфляцию на 6,19 пунктов.

Из данной группы в январе-феврале самое весомое проинфляционное влияние оказали рост цен на сахар, растительное масло, мясо птицы, а также фрукты и овощи. В частности, сахар вырос на 3,7%, растительное масло — 3%, мясо птицы — 5,7%, фрукты и орехи — 5%, овощи и зернобобовые — 3,2%.

В краткосрочной перспективе ожидается преобладание проинфляционного давления со стороны внешнего сектора и продолжающегося почти год роста мировых цен на продовольствие, считают аналитики ЦБ.

Вместе с тем в первые месяцы 2021 года также было зафиксировано некоторое ускорение роста цен непродовольственных товаров, а также услуг. Рост цен на данные группы товаров в основном обусловлен эффектами рыночной корректировки тарифов на водоснабжение в регионах с начала года, индексацией акцизного налога на табачную и алкогольную продукцию и ростом цен на бензин вследствие повышения нефти на мировых рынках, говорится в релизе.

С начала года инфляционные ожидания населения и субъектов предпринимательства относительно снизились до 16,3% и 17% соответственно, но остаются выше фактических и прогнозных показателей инфляции. По результатам последних опросов, респонденты среди населения отмечают наиболее ощутимый рост цен на продовольственные товары, медикаменты, коммунальные услуги и бензин. В то же время, субъекты предпринимательства в качестве основных факторов роста себестоимости продукции отметили рост цен на сырьевые товары, транспортных и коммунальных услуг.

Экономическая активность

В январе-феврале большинство отраслевых индикаторов показали положительные темпы роста, но все еще не достигли уровня соответствующего месяца прошлого года.

Проведенные среди предприятий опросы показывают определенное восстановление экономической активности в феврале после январского снижения под влиянием сезонных факторов. Тем не менее, значение февральский индекса экономической активности сформировалось ниже декабрьского 2020 года.

Снижение активности в январе в основном наблюдалось в сферах строительства, промышленности и торговли. В феврале в сферах торговли и сервиса активность намного улучшилась, что через определенное время может положительно повлиять на восстановление промышленности, считают в Центробанке.

Вместе с тем наметилось повышение индекса деловых настроений, во всех сферах деятельности улучшились экономические ожидания предприятий на три месяца вперед.

Кроме того, в оперативных индикаторах экономической активности в феврале также наблюдались положительные тенденции.

Восстанавливается спрос на финансовые ресурсы в виде кредитов и иностранную валюту. В течение января-февраля объем выделенных коммерческими банками кредитов составил 18,8 трлн сумов с незначительным ростом к соответствующему периоду 2020 года (18,7 трлн сумов). Объем покупки иностранной валюты для импорта товаров и услуг приблизился к докарантинным показателям и достиг 1,72 млрд долларов.

Общий оборот Республиканской товарно-сырьевой биржи в феврале увеличился на 26,5% по отношению к январю и в 1,6 раз к соответствующему месяцу прошлого года. Суммарное количество транзакций через межбанковскую платежную систему в феврале также выросло на 19,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

На фоне восстановления внешнего спроса экспортные поступления (без учета золота) в течении января-февраля выросли на 8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и достигли 1,4 млрд долларов. При этом в феврале экспортная выручка составила 743 млн долларов, увеличившись на 13% по сравнению с январем.

Приток трансграничных денежных переводов в январе-феврале составил 892 млн долларов, что на 14% больше аналогичного периода 2020 года.

Эти факторы способствовали поддержанию предложения на внутреннем валютном рынке, в результате чего курс национальной валюты формировался более стабильным. По состоянию на 1 марта уровень девальвации с начала 2021 года составил 0,6%.

Денежно-кредитные условия

В начале года прослеживается относительно устойчивое увеличение объемов операций денежного рынка. В частности, в феврале данный показатель вырос на 23,1% к предыдущему месяцу, составив 11,5 трлн сумов.

После понижательной динамики во второй половине 2020 года ставки по депозитам физических лиц в национальной валюте в феврале 2021 года выросли до 18,3%, а юридических лиц — до 16,8%. Средневзвешенные ставки по кредитам в национальной валюте в феврале составили 21,3%.

После отмены с 1 января механизма приемлемых ставок в январе-феврале наметилась определенная корректировка процентных ставок в сторону повышения. Однако, ставки формировались намного ниже по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, отражая изменения в денежно-кредитных условиях.

Также в последние месяцы наблюдалась определенная фискальная консолидация в результате относительной нормализации ситуации и снижения расходов на антикризисные меры.

Прогнозы и риски

Согласно базовому прогнозу Центрального банка, к концу 2021 года инфляция замедлится до 9−10%. Сдерживающее влияние на уровень инфляции до конца года, по мнению аналитиков ЦБ, будут оказывать:

сохранение относительно жестких денежно-кредитных условий с IV квартала 2020 года;

постепенное исчерпание влияния карантинных мер и эффекта высокой базы сформировавшегося в результате повышенного роста цен в марте-апреле 2020 года;

угасание эффекта переноса на цены резкой девальвации курса сума в апреле 2020 года.

Повышение эффективности, а также масштабов предпринимаемых мер по диверсификации и снижению концентрации на рынках импорта будет способствовать стабильности цен и снижению проинфляционных рисков в среднесрочной перспективе, считают в Центробанке.

Вместе с тем сохраняются риски, связанные с возможностью проявления разовых инфляционных факторов, а также более быстрым восстановлением спроса в условиях относительной ограниченности предложения товаров и услуг, введением квот и пошлин на экспорт отдельных видов продовольствия странами экспортерами основных продовольственных товаров, подчеркнули в ЦБ.

В то же время присутствует вероятность переноса увеличения затрат на топливо и транспорт в цены товаров, а также проинфляционного влияния повышения акцизного налога на некоторые виды товаров и сезонного роста цен на продовольственные товары, в период между исчерпанием складских запасов и поступлением нового урожая на рынки.

В предстоящие месяцы ожидается существенный рост в сфере строительства по сравнению с прошлом годом, что может служить фактором роста цен цемента и других строительных материалов. В этой связи важное значение будет иметь своевременное принятие мер для соответствующего увеличения объемов товаров и услуг на внутреннем рынке и повышения конкуренции на отдельных товарных рынках, говорится в релизе.

В целом, риски ускорения инфляции под воздействием внутренних и внешних факторов продолжают оставаться преобладающими. Баланс дезинфляционных и проинфляционных факторов обуславливает сохранение текущих денежно-кредитных условий.

«Центральный банк продолжит тщательное изучение характера факторов и рисков инфляции под влиянием внешних и внутренних условий и будет принимать соответствующие решения по основной ставке исходя из динамики прогноза по инфляции», — сказано в релизе. Следующее заседание правления ЦБ по рассмотрению основной ставки назначено на 22 апреля.