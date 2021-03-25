Узбекистан и Пакистан обсудили перспективы возобновления регулярного авиасообщения

Делегация Министерства транспорта Узбекистана в ходе встречи с федеральным министром авиации Пакистана Гулом Сарвар-Ханом обсудила вопрос возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По данным Минтранса, на переговорах стороны в целом рассмотрели вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в области гражданской авиации.

Сообщалось, что в целях расширения географии полетов и повышения привлекательности аэропортов Узбекистана воздушным судам пакистанских авиакомпаний будут предоставлены дифференцированные скидки до 30 процентов по сравнению с объявленными тарифами по основным видам наземного обслуживания в аэропортах, а на рейсы, выполняемые в направлении паломнического туризма, будут предоставлены скидки до 50 процентов, а также слоты, удобные для пакистанских авиакомпаний.

В рамках встречи также было обсуждено предложение узбекской стороны организовать новый маршрут обслуживания движения по территории воздушных пространств Пакистана и Афганистана.

По итогам серии переговоров узбекской делегации с пакистанскими партнерами был достигнут ряд договоренностей, в частности об ускорении совместной разработке код-шеринговых, интерлайн и прорейтинговых соглашений между авиакомпаниями «Uzbekistan Airways» и «PIA».

До пандемии COVID-19 авиакомпания «Uzbekistan Airways» два раза в неделю осуществляла регулярные рейсы по маршруту Ташкент-Лахор-Ташкент.