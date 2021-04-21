Ведомства Узбекистана провели очередные консультации по вопросам транспорта и транзита

Узбекистан 21 апреля 2021 14:39 (UTC+04:00)
Ведомства Узбекистана провели очередные консультации по вопросам транспорта и транзита

Вчера представители транспортных и таможенных органов Узбекистана в формате видеоконференции провели очередные консультации с Секретариатом Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет, ССТГ), сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Во встрече приняли участие заместитель министра транспорта Абдусамад Муминов, заместитель генерального секретаря ССТГ Мирвохид Азимов, эксперты Министерства транспорта, Государственного таможенного комитета и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Узбекистана (AIRCUZ).

Встреча организована в целях практической реализации инициатив президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по развитию транспортных коридоров, озвученных 31 марта в ходе неформального онлайн-саммита Тюркского совета, а также договоренностей, достигнутых в рамках недавних узбекско-азербайджано-турецких консультаций по вопросам сотрудничества в сфере транспорта (5-7 апреля 2021 года, г.Баку).

На встрече стороны обсудили вопросы повышения конкурентоспособности Транскаспийского международного транспортного маршрута и обменялись мнениями по осуществлению демонстрационного тура по транскаспийскому маршруту.

Стороны также затронули вопросы вовлечения узбекских «сухих портов» в процесс «порты-побратимы» и осуществления проекта «Caravanserai», а также определили дальнейшие шаги по цифровизации системы перевозки грузов посредством реализации проектов «eTIR», «ePermit» и «eCMR».

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