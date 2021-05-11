В Узбекистане встреча с представителями французской компании «Rothschild & Cie»

10 мая в Министерстве экономического развития и сокращения бедности состоялась встреча заместителя премьер-министра, министра экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Джамшида Кучкарова с представителями АО «Нефтегаз», а также французской компании «Rothschild & Cie» во главе с членом совета директоров компании «Rothschild & Co» Ариэль Малард де Ротшильд, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

На встрече также приняли участие заместитель министра Бобур Абдиназаров, первый заместитель министра финансов Омонулло Насритдинходжаев, заместитель министра финансов Одилбек Исаков, председатели правления АО «Нефтегаз» Мехриддин Абдуллаев и АО «Нефтегаз» Улугбек Сайидов, представители других ведомств.

В Министерстве по итогам переговоров было подписано соглашение между АО «Нефтегаз» и «Rothschild & Cie». Оно предусматривает взаимодействие по трем направлениям: оценка и реструктуризация долгового портфеля, привлечение международного и проектного финансирования. Также стороны подписали меморандум взаимопонимания «Rothschild & Cie» с Министерством финансов.