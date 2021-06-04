БАКУ /Trend/ - Великобритания рассматривает возможность привлечения трудовых ресурсов из Узбекистана, передает Trend со ссылкой на dunyo.info.

Посольство Узбекистана в Лондоне организовало онлайн-переговоры между заместителем директора Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана Хожиакбаром Файзуллаходжаевым и главным исполнительным директором Ассоциации поставщиков труда Великобритании (ALP, Association of Labour Providers) Дэвидом Кэмпом.

В ходе переговоров обсуждены вопросы сотрудничества в области внешней миграции между двумя структурами. Отмечено наличие потенциала для привлечения узбекских специалистов в Великобританию на сезонные работы на условиях, созданных для граждан стран Европейского союза.

Достигнута договоренность об обмене дополнительной информации, проведении отдельных переговоров между потенциальными британскими работодателями и Агентством по внешней трудовой миграции Узбекистана для практической реализации намеченных планов.

Основанная в 2004 году ALP является некоммерческой ассоциацией компаний, занимающихся привлечением в различные сектора экономики Соединенного Королевства рабочей силы, в том числе из-за рубежа. Потребителями услуг ALP в Великобритании являются более 400 компаний, работающих в секторах пищевой промышленности, строительства, логистики, сельского хозяйства и других.