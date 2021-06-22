Узбекистан возобновит регулярные рейсы в Стамбул
Авиакомпания Uzbekistan Airways начиная с 4 июля 2021 года восстанавливает регулярные рейсы по направлению Ургенч - Стамбул - Ургенч, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.
По данным пресс-службы авиакомпании, рейсы будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям.
Стоимость авиабилета по направлению Ургенч - Стамбул начинается от 2,935 млн. сумов.
Стоимость авиабилета по направлению Ургенч - Стамбул – Ургенч начинается от 4,282 млн. сумов.
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