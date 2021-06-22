Узбекистан возобновит регулярные рейсы в Стамбул

Авиакомпания Uzbekistan Airways начиная с 4 июля 2021 года восстанавливает регулярные рейсы по направлению Ургенч - Стамбул - Ургенч, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

По данным пресс-службы авиакомпании, рейсы будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям.

Стоимость авиабилета по направлению Ургенч - Стамбул начинается от 2,935 млн. сумов.

Стоимость авиабилета по направлению Ургенч - Стамбул – Ургенч начинается от 4,282 млн. сумов.