В Узбекистане выявлено еще 493 случая заражения коронавирусом

По состоянию на 26 июня, количество зараженных COVID-19 в Узбекистане составило 109,223 человек. За сутки коронавирус обнаружен у 493 человек, сообщает пресс-служба Минздрава, передает Trend со ссылкой на Взгляд.uz.

Новые случаи заболевания зафиксированы в столице - 119, Самаркандской области - 85, Хорезмской области - 49, Ташобласти - 41, Ферганской области - 36, Сурхандарьинской области - 32, Джизакской области - 27, Каракалпакстане - 25, Наманганской области - 22, Бухарской области - 16, Андижанской, Сырдарьинской областях - по 14, Кашкадарьинской области - 7, Навоийской области - 6.

Сейчас 3488 пациентов лечатся в медучреждениях.

Кроме того, сообщается о двух скончавшихся пациентах. Таким образом, число умерших от коронавируса достигло 729.

Всего вылечились 105,006 человек, за сутки - 545. Таким образом, показатель выздоровления составляет 96%.