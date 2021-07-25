ПРООН поддерживает Узбекистан в переходе к «зеленой» экономике (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Программа развития ООН (ПРООН) поддерживает Узбекистан в его усилиях по переходу к "зеленой" экономике и ее цифровизации. Об этом сообщили Trend в ПРООН.

Как отметили в организации, ПРООН поддержала узбекское правительство в организации форума "Экологическое восстановление Узбекистана от COVID-19" в начале марта, целью которого было изучить методы восстановления экономики после пандемии COVID-19 для ускоренного перехода страны к "зеленой" экономике.

"Мероприятие положило начало последующему диалогу между правительством, международными агентствами развития, частным сектором и гражданским сообществом о том, как применить этот посыл и искать пути восстановления в направлении устойчивого развития, используя ЦУР (Цели в области устойчивого развития) в качестве ориентира", - сказали в ПРООН.

По данным организации, в ходе форума был согласован ряд обязательств и действий, реализация которых сейчас стоит на повестке дня, включая тесную работу с правительством Узбекистана по детальному анализу и разработке стратегических документов и политике по "зеленому" переходу, поддержку совместно со Всемирным банком координационного органа по "зеленой" экономике и обеспечение развития потенциала ключевых министерств по различным аспектам развития в этой сфере.

Отмечается, что дополнением к этому является поддержка ПРООН экспериментальных моделей "зеленого" развития на региональном уровне, в том числе постпандемического восстановления экономики в Ферганской долине посредством решения совокупных проблем "зеленой" экономики, безработицы, гендерного неравенства и развития навыков.

"Цель тесного сотрудничества с министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана для улучшения перспектив трудоустройства для выпускников колледжей и университетов, молодых людей и женщин, неформально занятых лиц, возвращающихся трудовых мигрантов и других уязвимых групп населения состоит в том, чтобы связать этот массовый процесс развития навыков самого ценного ресурса Узбекистана - молодежи - с "зеленой" экономикой, начиная с "зеленых" и цифровых рабочих мест", - подчеркнули в ПРООН.

Организация привела пример такой работы в рамках проекта "Содействие занятости молодежи в Узбекистане", который поддерживает рост цифрового малого бизнеса и стартапов. Отмечается, что инициатива Technovation Girls, которую поддерживает ПРООН, специально направлена на обучение молодых женщин востребованным ИТ-навыкам.

"Существует множество инициатив, направленных на построение "зеленой" экономики Узбекистана путем создания рабочих мест, которые не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Многие модели такого подхода представлены на мероприятиях ПРООН. В частности, это совместные программы "Решение неотложных проблем безопасности человека в регионе Аральского моря путем содействия устойчивому развитию сельских районов" и "Повышение устойчивости местных сообществ к угрозам в отношении здоровья, окружающей среды и экономики, вызванным разрушением окружающей среды в регионе Аральского моря", - сообщили в ПРООН.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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