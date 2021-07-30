Узбекистан получил вакцину Moderna из США

В Узбекистан из США прибыло 3 млн 60 доз вакцины от коронавируса американского производства Moderna, сообщает пресс-служба Минздрава, передает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Вакцина выделена на безвозмездной основе в рамках программы Всемирной организации здравоохранения COVAX и доставлена в Ташкент специальным рейсом из штата Алабама.

Партия вакцины против COVID19, предоставленная правительством США, является своевременной и жизненно важной для народа Узбекистана, поскольку страна, как и весь мир, борется с третьей волной пандемии, отметили в представительстве ЮНИСЕФ в Узбекистане.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), вакцина Moderna обладает эффективностью свыше 94%. Препарат разрешён для применения у лиц в возрасте 18 лет и старше. Курс вакцинации состоит из двух доз, вводимых с интервалом в 28 дней.

в марте этого года по программе COVAX доставлено 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Таким образом, общий запас вакцин в Узбекистане составляет 12 миллионов 580 тысяч 60 доз.

Из них:

- 370 тыс. доз «Спутник V»,

- 710 тыс. доз AstraZeneca,

- 8,5 миллионов доз ZF-UZ-VAC2001,

- 3 миллиона 60 доз - вакцина Moderna.

В настоящее время в стране использовано 6 982 431 доз вакцины против коронавируса (по состоянию на 28 июля), и 1,149 млн человек прошли полную вакцинацию.