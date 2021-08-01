В Узбекистане товары и услуги на потребительском рынке стали дешевле

В июле 2021 года товары и услуги на потребительском рынке Узбекистана в среднем стали дешевле на 0,2%, что в значительной мере связано с сезонным фактором. Об этом сообщает Госкомстат Узбекистана, передает Trend со ссылкой на UzDaily.

С начала текущего года повышение цен в потребительском секторе составило 4,2% при среднемесячном значении 0,6%. В годовом выражении прирост ИПЦ достиг 11,1%.

Краткосрочный сводный ИПЦ в июле 2021 года был на 0,1 пункт выше, чем в июле 2020 года, и на 0,2 пункта выше аналогичного показателя за июль 2019 года. Сводный ИПЦ в годовом выражении (к соответствующему месяцу предыдущего года) за июль 2021 года был на 3,3 пункта ниже, чем в июле прошлого года, и на 2,4 пункта ниже, чем в июле 2019 года. Уровень данного показателя за январь-июль 2021 года (к декабрю предыдущего года) был, соответственно, на 0,1 и 1,0 пунктов ниже аналогичного показателя за январь-июль 2020 и 2019 годов.

Изменение цен на продовольственные товары продолжило оказывать определяющее влияние на сводный показатель в краткосрочном периоде. Так, в июле текущего года снижение цен на продовольственные товары позволило краткосрочному сводному ИПЦ понизиться на 0,38 п.п. Вклад роста цен на непродовольственные товары в прирост сводного ИПЦ в краткосрочном периоде за июль 2021 года достиг 0,18 п.п. Повышение цен и тарифов на услуги в июле 2021 года прибавило к сводному ИПЦ за месяц еще 0,03 п.п.

Доминирующее влияние ценовых изменений на продовольственные товары также проявилось в структуре сводного ИПЦ в годовом выражении за июль 2021 года. Рост цен на них увеличил данный показатель на 6,4 п.п. (порядка 57,6% от общего влияния товаров и услуг).

Доля вклада роста цен на продовольственные товары в общем приросте сводного ИПЦ за январь-июль текущего года достигла 47,3% от общего прироста сводного ИПЦ (против 54,4% за январьиюнь текущего года). На непродовольственные товары пришлись 29,2%, услуги – 23,5% от общего вклада всех товаров и услуг, охваченных наблюдением за изменением цен.

Снижение ИПЦ на продовольственные товары в июле текущего года за месяц составило 0,9%. В июле 2020 и 2019 годов понижение данного показателя было более выраженным и достигало 1,3%. Прирост годового ИПЦ в данной группе в июле 2021 года сложился на уровне 15,1%. Это, соответственно, на 3,9 и 2,3 пунктов ниже, чем аналогичный показатель за июль 2020 и 2019 годов. В целом за первые семь месяцев 2021 года продовольственные товары подорожали на 4,7%, что на 0,2 пункта ниже, чем в соответствующем периоде 2020 года, и на 0,1 пункт выше, чем в январе-июле 2019 года.

Прирост ИПЦ на непродовольственные товары в июле текущего года за месяц составил 0,5%. Это равнозначно с аналогичным показателем за июль 2020 года и на 0,1 пункт выше, чем в июле 2019 года. Прирост годового ИПЦ в указанной группе в июле 2021 года достиг 8,3%, что на 1,1 пункт ниже, чем показатель за июль прошлого года, и на 1,2 пункта ниже, чем в июле 2019 года. Относительно декабря 2020 года непродовольственные товары стали дороже на 3,6%, что на 0,5 пунктов ниже, чем в январе-июле прошлого года, и на 2,1 пункт ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года.

В июле 2021 года за месяц услуги подорожали на 0,2%. Это на 0,2 пункта ниже, чем в июле прошлого года, и равнозначно с приростом цен в июле 2019 года. Годовой ИПЦ в указанной группе в июле 2021 года достиг 107,8%, против 113,0% в июле 2020 года и 112,7% в июле 2019 года. С начала 2021 года услуги стали дороже на 4,3%, что на 0,7 пунктов выше, чем в январеиюле прошлого года и на 1,3 пункта ниже, чем прирост цен по данной группе за январь-июль 2019 года.

Сезонное снижение цен на плодоовощную и молочную продукции, а также на яйца ощутимо повлияло на краткосрочный ИПЦ за июль 2021 года в разделе «Продукты питания и безалкогольные напитки». Фрукты и орехи за месяц стали дешевле на 7,0%, овощи, клубнеплоды, плантайны и зернобобовые – на 4,2%, молочные продукты и яйца – на 0,6%. Значительнее других подорожала мясная продукция (1,2%).

В тройку лидеров по росту цен за январьиюль 2021 года вошли масложировая продукция (в 1,2 раза), фрукты и орехи (7,9%), сахар, кондитерские изделия и десерты (7,3%). В годовом выражении значительно дороже стала масложировая продукция (в 1,5 раз), овощи, клубнеплоды, плантайны и зернобобовые (25,6%), фрукты и овощи (16,5%), сахар, кондитерские изделия и десерты (15,7%).

В июле 2021 года из основных продуктов питания (исключая плодоовощную продукцию) за месяц наиболее ощутимо цены снизились на яйца (-4,5%). Подсолнечное масло стало дешевле за месяц в среднем по республике на 0,5%, сырое молоко – на 0,1%. Наряду с этим, значительнее других подорожали говядина и баранина (1,1-1,6%), а также окорочка и прочее мясо птицы (0,7-1,2%). По отношению к декабрю 2020 года лидирующие позиции по росту цен продолжают удерживать растительное масло (в 1,3 раза), а также сахар-песок (15,1%). В годовом выражении наиболее ярко инфляционные процессы также проявились в росте цен на хлопковое и подсолнечное масла, которые, в среднем, стали дороже в 1,6 раз, а также на сахар (в 1,3 раза).

Из плодоовощной продукции значительнее всего за месяц цены снизились на арбузы (-35,9%), болгарский перец (-35,6%) и помидоры (-31,9%). Самый высокий рост цен за месяц отмечен на свежие огурцы (27,6%). По росту цен как с начала года, так и в годовом выражении со значительным отрывом лидирует морковь (соответственно в 2,8 и 3,0 раз).

Как и в прошлом месяце, из продуктов питания и безалкогольных напитков наиболее весомое влияние на сложившийся краткосрочный сводный ИПЦ в июле текущего года оказало сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. Так, за счет понижения цен на продукцию растениеводства сводный ИПЦ за месяц уменьшился на 0,49 п.п. Понижение цен на молочную продукцию и яйца позволило сводному ИПЦ стать ниже еще на 0,03 п.п. Основное инфляционное влияние из продуктов питания и безалкогольных напитков оказал рост цен на мясную продукцию (+0,11 п.п.). Повышение цен на зерновые культуры и крупяные изделия, а также на сахар, кондитерские изделия и десерты суммарно увеличило сводный показатель на 0,02 п.п.

Наиболее весомый вклад в прирост сводного ИПЦ за январь-июль 2021 года из основных групп продуктов питания и безалкогольных напитков внесли ценовые изменения на масложировую продукцию. Суммарно за счет роста цен на масло и жиры сводный ИПЦ с начала года увеличился на 0,67 п.п. Весомый вклад также внесло повышение цен на мясную продукцию (+0,45 п.п.), фрукты и орехи (+0,33 п.п.), а также на сахар, кондитерские изделия и десерты (+0,21 п.п.). Сдерживающим фактором выступило снижение цен на овощи, клубнеплоды, плантайны и зернобобовые. За счет этого сводный показатель снизился на 0,10 п.п.

В июле текущего года алкогольная продукция за месяц стала дороже на 0,2%, в том числе пиво – на 0,3%, спиртные напитки и ликеры – на 0,2%, вино – на 0,1%. Табачные изделия за этот же период подорожали на 0,6%. К уровню декабря 2020 года алкогольные напитки прибавили в цене на 4,7%, в том числе спиртные напитки и ликеры – на 5,2%, пиво – на 3,8%, вино – на 2,9%. Табачные изделия за этот же период стали дороже на 9,7%. В годовом выражении алкогольные напитки в среднем подорожали на 9,0%, табачные изделия – на 14,4%.

В июле 2021 года цены и тарифы на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды бытового топлива за месяц повысились на 0,1%. Плата за аренду жилых помещений за месяц повысилась на 0,7%, материалы для обслуживания и ремонта жилья – на 0,3%, услуги слесарей, сантехников, электриков и маляров – на 0,2%. С начала года услуги по обслуживанию и ремонту жилья, а также используемые при этом материалы стали дороже соответственно на 4,1% и 3,7%, (13,2% и 7,9% к июлю 2020 года), плата за аренду жилья увеличилась на 2,3%, за холодное водоснабжение и канализацию – в 1,6 раз (в 1,9 раз), обслуживание в многоквартирных домах – на 1,8% (1,9%), за сбор и вывоз мусора – на 1,1% (1,1%).

Наиболее значительно из товаров и услуг данного раздела в июле текущего года цены повысились на крупные (1,3%) и малые (0,9%) бытовые приборы, а также на услуги по ремонту и установке мебели, предметов домашнего обихода и ворсовых ковров (1,1%). В целом за январь-июль 2021 года лидерство по росту цен продолжают удерживать услуги по ведению домашнего хозяйства и бытовые услуги (8,9%), в том числе по дезинфекции и уничтожению вредителей (14,2%). В годовом выражении ведущие позиции по росту цен также принадлежат услугам по ведению домашнего хозяйства и бытовым услугам (15,7%).

Из основных наблюдаемых групп товаров и услуг в сфере здравоохранения в июле 2021 года значительнее других за месяц цены повысились на лечебные устройства для личного использования (0,7%). С начала года наиболее ощутимый рост цен отмечен на услуги стационарного лечения (7,8%), а также на услуги по диагностической визуализации и медицинских лабораторий (8,0%). Относительно июля 2020 года значительнее других подорожали услуги по диагностической визуализации и медицинских лабораторий (14,8%), стационарные лечебные и реабилитационные услуги (11,6%), амбулаторные лечебные и реабилитационные услуги (11,9%).

Как и месяцем ранее, ключевым инфляционным фактором в данном разделе в июле 2021 года послужил рост цен на бензин, который за месяц в среднем по республике стал дороже на 4,0%, и пропан, который прибавил в цене на 5,5%. Сдерживающим фактором послужило снижение стоимости услуг воздушного (-1,9%) и железнодорожного (-0,3%) пассажирского транспорта, что, согласно ценовой политике оказывающих данные услуги компаний, обусловлено укреплением позиций национальной валюты по отношению к евро и швейцарскому франку . С начала 2021 года наиболее выраженным рост цен был на бензин (21,6%), а также на услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных транспортных средств (8,4%). В годовом выражении ярче всего инфляционные процессы проявились в росте цен на бензин (в 1,4 раза), услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных транспортных средств (18,9%), а также на услуги воздушного пассажирского транспорта (15,8%).

В июле текущего года оборудование для приема, записи, воспроизведения звука и изображений за месяц стало дороже на 1,4%, мобильное телефонное оборудование, услуги по ремонту информационного и коммуникационного оборудования – на 0,8%, оборудование для обработки информации – на 0,6%, стационарное телефонное оборудование – на 0,3%. В целом за январь-июль 2021 года существеннее других подорожало оборудование для приема, записи и воспроизведения звука и изображений (7,8%). В годовом выражении, со значительным отрывом, лидерство по росту цен продолжают удерживать услуги по ремонту информационного и коммуникационного оборудования (15,9%).

В июле текущего года основной рост цен в разделе «Отдых, спорт и культура» зафиксирован на услуги парков (4,4%) и кинотеатров (1,8%). Наряду с этим, было отмечено снижение цен на живые цветы (-2,0%). По сравнению с декабрем 2020 года, наиболее высокий рост цен зарегистрирован на газеты и периодические издания (15,1%), а также на услуги парков (11,3%). В годовом выражении лидерство по росту цен продолжают удерживать услуги по аренде учебников и учебных пособий, которые, относительно июля прошлого года, стали дороже на 36,0%.

В июле текущего года на фоне ценовой стабильности в сфере дошкольного и высшего образования в ряде регионов зарегистрировано повышение стоимости посещения языковых и аналогичных обучающих курсов (в среднем по республике на 0,3%) и услуг репетиторов (0,2%). С начала текущего года услуги репетиторов в среднем по стране прибавили в цене на 5,0%, обучение на курсах – на 4,0%. Услуги дошкольного образования за этот же период подорожали на 13,1%, в том числе в государственных дошкольных образовательных организациях – на 15,0%, негосударственных – на 3,2%. Лидерами по росту цен в годовом выражении являются услуги государственных дошкольных образовательных организаций (15,0%), в то время как плата за обучение в государственных вузах на контрактной основе , напротив, снизилась на 5,8%

Готовая пища в кафе и столовых за месяц стала дороже в пределах 0,5-0,8%, в заведениях быстрого питания – на 0,9%. Услуги отелей, гостиниц и аналогичное гостиничное обслуживание за этот же период в среднем по республике подорожали на 0,3%, в то время как стоимость услуг центров отдыха сохранилась на уровне прошлого месяца.

Лидерство по росту цен за январь-июль текущего года удерживают услуги центров отдыха, которые с начала года подорожали на 17,3%. Первенство по росту цен в годовом выражении за июль 2021 года также принадлежит услугам центров отдыха (в 1,2 раза). Готовая пища в столовых и кафе стала дороже относительно июля прошлого года на 15,1% и 13,9%, в заведениях быстрого питания – на 16,6%. Услуги отелей, гостиниц и аналогичное гостиничное обслуживание, по сравнению с июлем 2020 года, стали дороже на 8,7%.

В июле текущего года стоимость страховых услуг за месяц не претерпела существенных изменений. В сфере финансовых услуг зарегистрировано повышение платы за денежные переводы на 0,5% (влияние изменения курса национальной валюты к доллару США), а также снижение стоимости услуг по переводу денежных средств через электронные платёжные системы на 5,0%. С начала 2021 года стоимость страховых услуг также была стабильной, в то время как финансовые услуги стали дороже на 0,4%.

В годовом выражении прирост цен на финансовые услуги зафиксирован на отметке 1,2%, на что повлияло повышение стоимости услуг банковских учреждений на 2,6%, платы за денежные переводы – на 4,6%, а также снижение платы за перевод денежных средств через электронные платёжные системы – на 5,0%.

Из бытовых товаров и услуг лидерство по росту цен принадлежит услугам парикмахерских, которые в июле текущего года в среднем по республике стали дороже на 1,3%. Среди прочих услуг данного раздела в июле существенных ценовых изменений не произошло. В целом за январь-июль 2021 года заметнее всего цены повысились на услуги парикмахерских (11,9%), ритуальные услуги (11,7%), услуги правового характера (9,5%), по ксерокопированию документов (7,5%), а также по ремонту часов (7,0%). В тройку лидеров по росту цен в годовом выражении вошли услуги парикмахерских (22,3%), по ксерокопированию документов (21,8%) и ремонту часов (17,8%).

Самое существенное влияние на краткосрочный сводный ИПЦ за июль 2021 года оказало понижение цен на продукты питания и безалкогольные напитки (-0,40 п.п.), что в значительной мере связано с сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию, а также на отдельные виды молочных продуктов и яйца. Наиболее весомый вклад в прирост сводного показателя внесли ценовые изменения в сфере транспорта (+0,07 п.п.), а также на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее обслуживание жилья (+0,05 п.п.). Влияние ценовых изменений в других разделах было менее значительным и находилось в пределах 0,01-0,02 п.п.

Как отмечалось выше, второй месяц подряд снижается средний уровень цен в разделе «Продукты питания и безалкогольные напитки» (в июне и июле за месяц по 1,0%). Несмотря на это, данный раздел продолжает удерживать лидерство по вкладу в прирост сводного ИПЦ к декабрю 2020 года (+1,87 п.п. при общем приросте на 4,2 п.п.). В удельных показателях на долю продуктов питания и безалкогольных напитков приходятся свыше 44% от общего влияния товаров и услуг.

Доминирование влияния роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки проявилось и в структуре годового сводного ИПЦ за июль 2021 года. На долю этих товаров пришлись более 55% от общего влияния товаров и услуг.