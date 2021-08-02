Узбекистан и Туркменистан расширяют трансграничное водное сотрудничество

Узбекистан 2 августа 2021 14:24 (UTC+04:00)
Узбекистан и Туркменистан расширяют трансграничное водное сотрудничество

Узбекистан и Туркменистан расширяют трансграничное водное сотрудничество в рамках проекта Туямуюнского гидроузла, сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

В рамках второй фазы Программы регионального Нексус диалога по Центральной Азии (2020 – 2023 гг.) предусмотрен маломасштабный демонстрационный проект «Туямуюнский гидроузел», реализуемый совместно Туркменистаном и Узбекистаном через Техническую рабочую группу. В состав этой группы входят уполномоченные представители профильных министерств и ведомств Туркменистана и Узбекистана, а также самого Туямуюнского гидроузла.

Проект направлен на поиск технических и инвестиционных возможностей для решения проблемы интенсивного заиливания руслового водохранилища на Туямуюнском гидроузле, имеющем большое значение для стран нижнего течения реки Амударья. Гидроузел обеспечивает питьевой водой и электричеством близлежащие районы Туркменистана и Узбекистана, сезонное регулирование объема воды для снабжения необходимыми ресурсами фермерские хозяйства, занимающиеся выращиванием пшеницы, хлопка, бахчевых и других культур, а также разведением рыбы.

Специалисты считают, что демонстрационный проект будет способствовать дальнейшему укреплению и расширению трансграничного водного сотрудничества между Туркменистаном и Узбекистаном. Ожидается, что инновационные решения по очистке и утилизации донных отложений сократят издержки для сельскохозяйственного сектора обеих стран и благоприятно скажутся на жизни местного населения.

Как отмечается на сайте Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА), проект реализуется на трансграничном объекте ТМГУ в период с февраля 2021 до декабря 2022 года при политической поддержке Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан и Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана, а также при технической поддержке проекта «Лаборатория инновационных решений для водного сектора Центральной Азии», осуществляемого в рамках Водно-энергетической программы для Центральной Азии (CAWEP). Программа представляет собой партнерство между Всемирным банком, Европейским Союзом, Швейцарией (через SECO) и Соединенным Королевством (через DFID), направленное на создание условий для повышения водно-энергетической безопасности на региональном уровне и в странах-бенефициарах.

В июле состоялось уже второе онлайн-заседание рабочей группы экспертов, на котором обсуждались достигнутые за последний квартал результаты в продвижении демонстрационного проекта «Туямуюнский гидроузел». Члены рабочей группы обсудили проекты комплексной оценки объекта и поддерживаемых территорий (Дашогузский велаят Туркменистана, Республика Каракалпакстан и Хорезмская Область Узбекистана), оценки рисков и уязвимости к изменениям климата на объекте и оценки объема заиливания на Русловом водохранилище ТМГУ, подготовленные международными и национальными экспертами. Члены рабочей группы предоставили свои предложения и рекомендации к проектам результатов проведённых работ, а также утвердили план работ до конца 2021 года.

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