Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 2 сентября

БАКУ/Trend/ - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане на 1 сентября 2021 года составляет 157 872 тысячи человека, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано +736 заболевших.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в столице Ташкенте; у 238 человек выявлен коронавирус.

Что касается других регионов, то в Каракалпакстане с COVDI-19 выявлено у 82 людей, в Андижанской области - у 23 людей, в Бухарской области – у 13 человек, в Джизакской области - у 21 человек, в Кашкадарьинской области – у 10 человек, в Навоийской области - у 11 человек, в Наманганской - у22 людей.

Также 58 человек в Самаркандской области, 19 человек в Сырдарьинской области, 32 человека в Сурхандарьинской области, 72 человека в Ферганской области, 27 человек в Хорезмской области и 108 человек в Ташкентской области были инфецированы.

В Ташкенте за прошедшие сутки вылечили 142 пациента и 494 пациента вылечились от COVID-19в общем по стране. Общее количество выздоровевших достигло 149 767 человек; коэффициент восстановления составляет 95 процентов.

Причем умерли 5 больных коронавирусом, а число умерших от болезни составило 1093 человека.