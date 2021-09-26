Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 26 сентября

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане выявлено 502 новых случая COVID-19, выздоровели 768 пациентов, 4 пациента скончались 25 сентября, сообщает Trend со ссылкой на Минздрав.

К настоящему времени в стране коронавирусом заразились 172090 человек, из них 166781 выздоровели, а 1222 человека скончались.

В частности, 205 человек с коронавирусом выявлены в городе Ташкент, 108 человек - в Ташкентской области.

В других регионах: 25 человек в Каракалпакстане, 13 человек в Андижанской области, 5 человек в Бухарской области, 9 человек в Джизакской области, 5 человек в Кашкадарьинской области, 4 человека в Навоийской области, 17 человек в Наманганской области, 46 человек в Самаркандской области. , 17 человек в Сырдарьинской области, 19 человек в Сурхандарьинской области, 21 человек в Ферганской области и 3 человека в Хорезмской области.