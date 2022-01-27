Узбекская авиакомпания возобновляет рейсы в Стамбул

БАКУ /Trend/ - С 27 января 2022 года авиакомпания Uzbekistan Airways возобновляет рейсы HY271/272 и HY273/274 по маршруту Ташкент–Стамбул–Ташкент, передает Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В связи с приостановкой работы международных аэропортов Стамбула из-за сильного снегопада и недостаточной видимости Uzbekistan Airways была вынуждена отменить рейсы по маршруту Ташкент–Стамбул–Ташкент и Фергана-Стамбул- Фергана, намеченные на 25-27 января.

Пассажирам отмененных рейсов предоставлена возможность бесплатно перебронировать билеты на любую желаемую дату.

(Автор: Натаван Рзаева. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @NatavanRzayeva5