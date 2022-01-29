Российское ведомство обнародовало объем поставленной в Узбекистан животноводческой продукции
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Жители поселка Бина выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за создание Учебного и сервисного комплекса (ФОТО/ВИДЕО)
Большая часть выданных Фондом развития предпринимательства Азербайджана льготных кредитов пришлась на агросектор
В Азербайджане Фонд развития предпринимательства поможет бизнесу в создании корпоративных механизмов управления
Президент Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева по случаю избрания председателем партии «Nur Otan»